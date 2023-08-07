العالم اليوم - مستشار رئيس النيجر: هجوم "إيكواس" قد يهدّد حياة بازوم

انتم الان تتابعون خبر مستشار رئيس النيجر: هجوم "إيكواس" قد يهدّد حياة بازوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 02:22 مساءً - حذر أنتينيكار الحسن، المستشار السياسي للرئيس النيجري محمد بازوم، من أن التدخل العسكري من جانب قوات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس"، لو تم، سيضع حياة الرئيس وعائلته في خطر.

في تصريحاته لموقع "دوت الخليج"، أرجع الحسن ذلك إلى أن الهجوم يمكن أن يؤدي لإصابة الرئيس، سواء عن طريق الخطأ من جانب القوات المهاجمة أو على يد قوات الجيش التي انقلبت عليه".

وكشف المستشار السياسي للرئيس، أن بازوم ما زال موجودا في مقر إقامته في رئاسة الجمهورية منذ 26 يوليو الماضي (تاريخ الانقلاب)، وهو قيد الاحتجاز من جانب الانقلابيين.

غلق المجال الجوي

تأتي مخاوف الحسن وسط أجواء حذرة تسود النيجر بعد انتهاء المهلة التي حددتها "إيكواس" للانقلابيين للتراجع وإعادة السلطة إلى بازوم، الأحد، وإلا فإن خيار التدخل العسكري لإعادته على يد "إيكواس" لن يكون مستبعدا.

في ذات اليوم، أعلن المجلس العسكري في النيجر، إغلاق المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر، وأرجع ذلك في بيان إلى أن هذا يأتي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة".

وشدّد البيان على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.

ماذا بعد انقضاء مهلة "إيكواس"