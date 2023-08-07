العالم اليوم - "الأنصاري" تعتزم الاستحواذ على شركة صرافة في عُمان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 04:23 مساءً - أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، تقديمها عرضا رسميا للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ.

وتأتي الخطوة التوسعية الجديدة استمرارا لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيدا لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان. وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة إن مجموعة الأنصاري تركز على افتتاح أفرع ومقرات جديدة محليا وإقليميا، واستكشاف فرص وآفاق النمو والتوسع عبر الاستحواذ والاندماج ودخول أسواق جديدة. ستشكل سلطنة عمان ثاني محطات توسع المجموعة على مستوى المنطقة بعد دولة الكويت. وأوضحت المجموعة أن الاستحواذ لا يزال في مرحلته الأولية ويخضع للموافقات التنظيمية اللازمة، وتوقعت استكمال صفقة الاستحواذ في الربع الأول من عام 2024.

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