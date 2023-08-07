العالم اليوم - مستشار رئيس النيجر يكشف حقيقة "استقالة بازوم"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 04:23 مساءً - نفى أنتينيكار الحسن، المستشار السياسي للرئيس النيجري محمد بازوم، الأخبار المتداولة بشأن تقديم بازوم استقالته من رئاسة الجمهورية، عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش نهاية الشهر الماضي.

وقال الحسن، لموقع "دوت الخليج"، إن المعلومات عن استقالة رئيس الجمهورية محمد بازوم أنباء مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

تأكيد المستشار السياسي، يأتى بعد تواصله مع الرئيس بازوم، لمعرفة حقيقة الإشاعات المنتشرة حول الاستقالة، ليعود ويؤكد نفيها بعد ذلك.

وحصل موقع "دوت الخليج" على تأكيد ثاني للنفي من سيدي حبيب الله، عضو لجنة الاتصال برئاسة الجمهورية في النيجر.

قرار إغلاق المجال الجوي

أصدر المجلس العسكري في النيجر قرارا أغلق بموجبه المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر.

أضاف أن الأمر جاء "لمواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة".

شدد العسكريون على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.

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