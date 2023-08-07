العالم اليوم - السياحة في دبي تنفض غبار كورونا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 04:23 مساءً - سجلت أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2023، أرقاماً قياسية، بزيادة بلغت نسبتها 20 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة والتي سجلت وصول 8.36 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة الأكثر زيارة في العالم.

وتؤكد البيانات الصادرة عن "دبي للاقتصاد والسياحة" على مكانة دبي باعتبارها الوجهة الأسرع تعافياً على مستوى العالم، حيث تجاوزت بكثير التوقعات التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأن يصل عدد الزوار الدوليين إلى ما تتراوح نسبته بين 80-95 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام.

وجاء هذا الأداء القياسي للنصف الأول نتيجة اتباع استراتيجية واضحة، وتقديم عروض متنوعة تجعلها وجهة مفضلة للزيارة، فضلا عن التركيز المتواصل على نهج تنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك الدعم المميز من الشركاء، لاسيما فيما يتعلق بالمبادرات والحملات التسويقية التي تطلقها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وشهدت الإمارة خلال النصف الأول تنوعاً ملحوظاً في فئات الزوار، حيث استقطبت الزوار الباحثين عن الترفيه والمغامرات والرحلات البحرية، والمهتمين بالفعاليات الرياضية، ومحبي المأكولات، بالإضافة إلى المهتمين بالأنشطة البيئية، الأمر الذي يعكس فعالية وكفاءة استراتيجية الدائرة وجهودها الرامية للتعريف بالعروض والمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الإمارة.

أداء قوي في المناطق الرئيسية

وخلال النصف الأول من العام 2023، استحوذت منطقة أوروبا الغربية بشكلٍ كبير على حصة كبيرة في عدد الزوار لدبي لتشكل ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الزوار الدوليين للمدينة، في حين سجلت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 28بالمئة، ما يؤكد جاذبية الإمارة باعتبارها وجهة مفضلة للزوار من الأسواق المجاورة.

أما منطقة جنوب آسيا فساهمت بنسبة 17بالمئة من إجمالي الزوار، في حين سجلت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية نسبة 14بالمئة، كما ساهمت منطقة شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 8 بالمئة، ومناطق الأمريكيتين وأفريقيا وأسترالاسيا (أستراليا، نيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى الجزر المجاورة) بنسب 7 بالمئة، و4 بالمئة، و2 بالمئة على التوالي.

أداء استثنائي للأسواق الرئيسية

و شهدت الإمارة انتعاشاً في قطاع السياحة خلال النصف الأول من عام 2023 من الأسواق الرئيسية وذلك نتيجة للحملات التسويقية التي تستعرض مزايا دبي وجاذبيتها، فضلاً عن موقعها ضمن مختلف قارات العالم، حيث يتم التعاون مع أكثر من 3000 شريك دولي إلى جانب الشركاء المحليين لتقديم تجارب مميزة لزوار المدينة.

أعلى معدلات الإشغال الفندقي عالميا

حققت فنادق دبي خلال النصف الأول من عام 2023 نسب نمو مرتفعة في كافة مؤشرات الضيافة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، حيث وصل متوسط الإشغال للغرف الفندقية إلى نسبة 78بالمئة، والتي تعد من بين أعلى المعدلات عالمياً بزيادة 2.2 بالمئة مقارنة بمتوسط نسبة الإشغال التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2019.

كما أدّت الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع إلى زيادة أعداد الفنادق في الإمارة، إذ بلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 810 منشأة فندقية، و148,689 غرفة فندقية، مقارنة بـ 714 منشأة فندقية و118,345 غرفة في نهاية النصف الأول من عام 2019، أي بنسبة نمو 13 بالمئة في عدد الفنادق و26 بالمئة في عدد الغرف الفندقية.

ويقضي الزوار فترات أطول في فنادق دبي، حيث بلغ متوسط مدة الإقامة 3.9 ليلة مقارنة بالمعدلات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من 2019 والتي كانت 3.5 ليلة. في حين بلغ عدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة ابتداء من يناير 2023 نحو 20.73 مليون ليلة، بمعدل نمو بلغت نسبته 12بالمئة، وبزيادة نسبتها 32 بالمئة مقارنةً بـفترة ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2019.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط سعر الغرفة 534 درهم ، متجاوزاً بذلك متوسط سعر الغرفة في النصف الأول من عام 2019، والتي بلغت 444 درهم وهو ما يعادل زيادة قدرها 20بالمئة.

كما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة بنسبة 24 بالمئة مقارنةً بـالأشهر الستة الأولى من فترة ما قبل الجائحة لعام 2019، وسجلت 415 درهماً في النصف الأول من عام 2023 مقابل 336 درهماً للفترة ذاتها من عام 2019.

أداء الرحلات البحرية

حققت دبي أرقام إيجابية في موسم الرحلات البحرية لعام 2022/2023، حيث شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 125بالمئة في عدد زوار الرحلات البحرية، إذ استقبلت 762،887 زائرًا عبر محطة ميناء راشد للرحلات السياحية البحرية ودبي هاربر، كما شهد عدد السفن التي رست في الإمارة ارتفاعاً بنسبة 29 بالمئة تقريباً مقارنة بالموسم السابق.

أداء قطاع المأكولات والمطاعم

ركزت دبي جهودها على الارتقاء بقطاع المأكولات والمطاعم في الإمارة بهدف ترسيخ مكانة الإمارة على الخارطة العالمية في هذا المجال، حيث تم إطلاق دليل ميشلان الذي يشمل ما يقارب 90 مطعماً، وإدراج 17 مطعماً في قائمة "بيب غورماند"، و3 مطاعم أخرى في قائمة أفضل المطاعم في العالم لعام 2023، تضمنت مطعم أوسيانو دبي، ومطعم أورفلي بروز بيسترو، ومطعم تريسيند ستوديو.

وتضم دبي ما يزيد عن 13 ألف مطعم ومقهى تقدم أطباقا ومأكولات تنتمي لأكثر من 200 دولة.