العالم اليوم - تحدي البحر الأسود.. لمن الغلبة روسيا أم أوكرانيا؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 04:23 مساءً - بعد سلسلة هجمات أوكرانية استهداف مؤخرا سفنا روسية في البحر الأسود وعقب تلويح كييف بضرب موانئ تابعة لروسيا في المنطقة الاستراتيجية، أكدت موسكو أن لديها القدرات العسكرية والفنية التي تمكنها من القضاء على التهديدات الأمنية الأوكرانية.
وبالفعل شنت القوات الروسية موجة عنيفة من القصف على أوكرانيا مستخدمة صواريخ ضخمة وطائرات مسيرة.
فهل تنجح موسكو في مواجهة التصعيد العسكري الأوكراني؟
في هذ السياق، يقول الخبير العسكري ألكسندر ستيبانوف:
- سلطات القرم أعلنت أنها ستقطع الخطوط الاستراتيجية، يريدون تدمير الأهداف المدنية مثل الجسور وناقلات النفط.
- الجانب الأوكراني لا يكترث بالوضع البيئي في البحر الأسود.
- لا يمكن تسمية ما يحدث إلا بـ"الهجمات الإرهابية".
- نظام أوكرانيا يعاني في الجبهة الأمامية وبدأ يخسر موقعه الاستراتيجي، يحاولون شن الهجمات الإرهابية لتعويض الخسارة.
- روسيا قادرة على مواجهة هذه الهجمات، والإجراءات تتم لحماية الشواطئ والسفن في البحر الأسود من الهجمات الأوكرانية.
- الأهداف التي تدمر هي الأماكن التي تخزن فيها أوكرانيا أسلحتها الجديدة التي زودها بها الغرب.
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