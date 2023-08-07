العالم اليوم - تحدي البحر الأسود.. لمن الغلبة روسيا أم أوكرانيا؟

انتم الان تتابعون خبر تحدي البحر الأسود.. لمن الغلبة روسيا أم أوكرانيا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 04:23 مساءً - بعد سلسلة هجمات أوكرانية استهداف مؤخرا سفنا روسية في البحر الأسود وعقب تلويح كييف بضرب موانئ تابعة لروسيا في المنطقة الاستراتيجية، أكدت موسكو أن لديها القدرات العسكرية والفنية التي تمكنها من القضاء على التهديدات الأمنية الأوكرانية.