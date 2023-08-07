العالم اليوم - تقدم روسي نحو كوبيانسك.. وإسقاط مسيرة قرب موسكو

انتم الان تتابعون خبر تقدم روسي نحو كوبيانسك.. وإسقاط مسيرة قرب موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 04:23 مساءً - أكد الجيش الروسي، الإثنين، أنه تقدم خلال 3 أيام مسافة 3 كلم نحو كوبيانسك بشمال شرق أوكرانيا، المنطقة التي حررتها القوات الأوكرانية في سبتمبر الماضي والتي تواجه هجوما روسيا منذ عدة أسابيع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية: "خلال الأيام الثلاثة الماضية، تقدم الجنود الروس في هذا الاتجاه بعمق أكثر من 3 كلم في شريط على الجبهة بطول 11 كلم".

وبحسب المصدر نفسه فإن هذه المنطقة واقعة بين بلدتي فيلتشانا وبرتشوترافنيفي شمال شرق كوبيانسك المدينة التي كان عدد سكانها قبل النزاع 26 إلى 28 ألف نسمة.

كانت أوكرانيا أقرت في منتصف يوليو بأنها في "موقع دفاعي" في منطقة كوبيانسك، حيث شن الجيش الروسي هجوما. منذ ذلك الحين تؤكد موسكو أنها تقضم أراضي فيها.

بدأت قوات كييف هجوما مضادا مكثفا في يونيو لاستعادة الأراضي في شرق البلاد وجنوبها التي يحتلها الجيش الروسي.

ومع ذلك كان التقدم حتى الآن محدودا حيث قامت روسيا ببناء خطوط دفاع قوية مع خنادق وكمائن مضادة للدبابات وحقول ألغام.

وكانت القوات الاوكرانية استعادت منطقة كوبيانسك ومعظم منطقة خاركيف في سبتمبر من القوات الروسية بعد شن هجوم مفاجئ.

وهذه المنطقة اليوم من الجبهات النادرة التي تشن فيها روسيا هجوما.

إسقاط مسيّرة قرب موسكو

وفي وقت سابق، أكدت روسيا أنها أسقطت مسيّرة أوكرانية في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من 200 كيلومتر جنوب غربي موسكو مع تكاثر الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية.

وكتب حاكم المنطقة فلاديسلاف تشابشا عبر تلغرام: "أسقطت الدفاعات الجوية مسيّرة فوق منطقة فيرزكوفسكي" خلال الليل.

وأضاف أن الحادث لم يلحق أضرارا بشرية أو مادية.

في الثالث من أغسطس، قالت السلطات الروسية إنها أسقطت 7 مسيّرات أوكرانية في هذه المنطقة الواقعة على بعد حوالى 180 كيلومترا من موسكو.

وتزايدت في الأسابيع الأخيرة الهجمات الأوكرانية بواسطة مسيّرات داخل الأراضي الروسية وغالبا ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من كييف العام 2014.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة الروسية.

وأوضحت السلطات أن موسكو تعرضت الأسبوع الماضي لهجمات عدة بمسيّرات ألحقت إحداها أضرارا ببرج تجاري في حي الأعمال الرئيسي، استهدف مرتين في غضون أيام قليلة.