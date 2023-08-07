العالم اليوم - تركيا تقيد واردات الذهب غير المعالج لخفض عجز الحساب الجاري

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 05:20 مساءً - تعتزم تركيا، فرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج، من أجل تقليل التأثير السلبي على ميزان الحساب الجاري، حسب وكالة الأناضول للأنباء.

وذكرت الوكالة، الاثنين، أن وزارة الخزانة قررت إدخال نظام الحصص، في محاولة لخفض العجز وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وقالت إن وزارتي الخزانة والتجارة، ستستكملان الخطوات التشريعية الخاصة بهذا الإجراء قريبا، مضيفة أن الحصص ستطبق على واردات الذهب غير المعالج التي يستوردها سماسرة المعادن النفيسة الأعضاء في بورصة إسطنبول.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة، أن واردات الذهب غير المصنع، زادت في الأشهر السبعة الأولى من العام، بنسبة 180 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، إلى 19.4 مليار دولار.

وبعد الزلازل المدمرة في فبراير، فرضت تركيا قيودا على واردات الذهب، لكن الطلب المحلي على المعدن النفيس أصبح أقوى، وكان السبب الرئيسي لذلك هو الانخفاض الشديد لقيمة الليرة.

وذكرت وكالة الأناضول، أنه سيجري تحديد حصص شهرية مع وضع حجم واردات الذهب غير المعالج، التي استوردها الوسطاء في السنوات السابقة في الحسبان.

وأضافت أنه سيجري استثناء الواردات لغرض التصدير لاحقا، من نظام الحصص من أجل تشجيع إنتاج الذهب وتصديره.

وانخفضت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التركي بنحو 12 مليار دولار، من ذروة بلغت 53.36 مليار دولار في نهاية مارس.