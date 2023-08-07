العالم اليوم - تراجع معظم مؤشرات أسواق الخليج متأثرة بتراجع أسعار النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 06:22 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الاثنين، متأثرة بتراجع أسعار النفط والأسهم العالمية، في حين واصل المؤشر المصري مكاسبه.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بعد ارتفاعها لفترة طويلة.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.7 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي، بينما ارتفع سهم شركة أرامكو 1.1 بالمئة بعد إعلان الشركة عن النتائج.

وتراجعت الأرباح الصافية لشركة أرامكو السعودية بالربع الثاني من العام الجاري بنحو 38 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 113 مليار ريال (30.1 مليار دولار)، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام وتراجع هوامش أرباح أعمال التكرير والكيماويات.

وجاءت أرباح الربع الثاني أعلى من توقعات المحللين التي بلغت في المتوسط حوالي 110 مليارات ريال، بحسب بلومبرغ.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.4 بالمئة، مدعوما بصعود سهم شركة كيو القابضة بنسبة قوية بلغت 14.6 بالمئة.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة مع تراجع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 2.1 بالمئة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة قطر للبتروكيماويات 1.5 بالمئة.

وفي الكويت، خالف مؤشر السوق الرئيسي اتجاه معظم مؤشرات الخليج، وارتفع بنسبة 0.6 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية EGX30 بنسبة 0.8 بالمئة مدعوما بصعود معظم الأسهم بما في ذلك سهم شركة بلتون المالية القابضة الذي صعد 5.9 بالمئة.