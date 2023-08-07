انفجار ضخم يضرب ميناء درينجا التركي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 06:29 مساءً - وقع انفجار ضخم في ميناء درينجا بولاية كوجالي التركي، اليوم، مما استدعى إرسال عدد كبير من فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المنطقة.

وأغلق الميناء والمناطق المحيطة به فور الانفجار، وتحويل حركة المرور بينما تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث، ووفقًا لبعض التقارير الأولية، فإن الانفجار قد يكون ناجمًا عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.

وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء المناطق المحيطة من السكان وتقديم الدعم لأي شخص متضرر، كما تم إرسال فرق متخصصة في المواد الكيميائية لتقييم الوضع والتأكد من سلامة الموقع.

فيما أفادت مصادر إعلامية بارتفاع الإصابات بانفجار ميناء درينجا التركي إلى 10 مصابين.

من جانبه، قال رئيس دائرة الإطفاء في ولاية كوجايلي إن 13 صومعة غلال تأثرت بفعل الانفجار فيما بلغ عدد الصوامع في محيط منطقة الانفجار حوالي 30 صومعة.