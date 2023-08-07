العالم اليوم - فيديو لانفجار داخل ميناء تركي.. والسبب "غبار القمح"

انتم الان تتابعون خبر فيديو لانفجار داخل ميناء تركي.. والسبب "غبار القمح" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 07:19 مساءً - قال حاكم محافظة كوجالي التركية سيدار يافوز إن 12 شخصا أصيبوا، الإثنين، جراء انفجار هز صوامع الحبوب بالقرب من ميناء ديرينس في غرب تركيا، مما دفع السلطات لإجراء تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف الحاكم أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 02:40 تقريبا مساء اليوم (11:40 بتوقيت غرينتش) بالقرب من صوامع تابعة لمجلس الحبوب التركي.

وتابع: "تشير التقييمات الأولية إلى حدوث انفجار بسبب ضغط غبار القمح خلال نقله من سفينة إلى الصوامع".

وأوضح: "جرى إبلاغنا بأن من الممكن من الناحية التقنية حدوث انفجار بسبب ضغط غبار القمح لكننا نحقق في كل سبب ممكن".

وتم إغلاق الميناء والمناطق المحيطة به فوراً، وتحويل حركة المرور بينما تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث. وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء المناطق المحيطة من السكان وتقديم الدعم لأي شخص متضرر.

وقال إن اثنين من المصابين في حالة خطرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

وأكدت وزارة النقل عدم تضرر أي سفن بسبب الانفجار.

ووفقاً لبعض التقارير الأولية، فإن الانفجار قد يكون ناجماً عن تسرب مواد كيميائية أو وقود في المنطقة.

وتم إرسال فرق متخصصة في المواد الكيميائية لتقييم الوضع والتأكد من سلامة الموقع.