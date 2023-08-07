العالم اليوم - في هذا الموعد.. روسيا تطلق أول مهمة إلى القمر منذ 1976

انتم الان تتابعون خبر في هذا الموعد.. روسيا تطلق أول مهمة إلى القمر منذ 1976 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 08:17 مساءً - أعلنت روسيا، الإثنين، أنها تعتزم إطلاق مهمة إلى القمر الجمعة بعد تأخيرها مرارا، وذلك للمرة الأولى منذ حوالي 50 عاما.

وقالت وكالة الفضاء الروسية قبل الرحلة الروسية الأولى إلى القمر منذ 1976، "تم تجميع صاروخ من طراز سويوز لإطلاق مركبة Luna-25 (مركبة هبوط)"، مضيفة أن "صاروخ إطلاق سويوز تم تجميعه في منصة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى، لإطلاق لونا-25 التي ستهبط قرب القطب الجنوبي للقمر في منطقة وعرة".

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة ما بين "4 أيام ونصف و5 أيام ونصف".

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية في بيانها الرسمي أنه بمجرد وصولها إلى القمر فإن مهمة لونا-25 التي تزن 800 كيلوغرام، ستكون ولمدة عام على الأقل "أخذ عينات من التربة وتحليلها وإجراء أبحاث علمية على المدى الطويل".

هذا الإطلاق هو أول مهمة للبرنامج الروسي الجديد ويأتي في وقت ترغب فيه موسكو في تعزيز تعاونها الفضائي مع بكين، وسط توتر على مختلف الصعد مع قوى الفضاء الغربية بسبب ملف أوكرانيا.

كانت آخر مهمة فضائية للاتحاد السوفيتي تلك التي قام بها المسبار الفضائي Luna-24 في 1976.

منذ انهيار الاتحاد السوفيتي تسعى موسكو للابتكار في مجال استكشاف الفضاء وتواجه برامجها الآن منافسة ليس فقط من الجهات الحكومية ولكن أيضا من المبادرات الخاصة، مثل سبايس إكس للملياردير إيلون ماسك.