العالم اليوم - سهم "بيركشاير هاثاواي" يقفز لمستوى قياسي بعد نتائج الشركة

انتم الان تتابعون خبر سهم "بيركشاير هاثاواي" يقفز لمستوى قياسي بعد نتائج الشركة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 09:22 مساءً - سجل سهم بيركشاير هاثاواي، الاثنين، أعلى مستوى له على الإطلاق، مرتفعا بأكثر من اثنين بالمئة، بعد أن قالت المجموعة التي يديرها الملياردير وارن بافيت، إن أرباح التشغيل الفصلية تجاوزت 10 مليارات دولار لأول مرة.

وصعد سهم بيركشاير في التعاملات الصباحية 14,300 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 547,900 دولار، متخطيا المستوى السابق الذي بلغ 544 ألف دولار في 28 مارس 2022.

وساعد ارتفاع أسعار الفائدة الشركة، التي تتخذ من مدينة أوماها بولاية نبراسكا الأميركية مقرا لها، في تحقيق المزيد من الأرباح من الاستثمارات ذات الدخل الثابت، بما في ذلك الحصة النقدية التي نمت إلى 147.4 مليار دولار.

كما سجلت الشركة المملوكة لبافيت، صافي دخل في الربع الثاني بلغ 35.9 مليار دولار، مما يعكس مكاسب غير محققة لاستثمارات منها في شركة آبل، التي قفز سهمها 17.6 بالمئة خلال هذا الربع.

واستحوذت بيركشاير على أسهم بقيمة 177.6 مليار دولار من آبل المصنعة لهواتف آيفون في نهاية يونيو.

ويدير الملياردير وارن بافيت الذي يبلغ من العمر 92 عاما، شركة بيركشاير منذ عام 1965.