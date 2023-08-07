روسيا تعلن تقدم قواتها شرق أوكرانيا

روسيا تعلن تقدم قواتها شرق أوكرانياأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تقدم قواتها على محور كوبيانسك، وصد جميع الهجمات الأوكرانية على مختلف المحاور والقضاء على 600 جندي أوكراني.

وبحسب وكالة " سبوتنيك " الروسية ذكرت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أن الجيش الروسي تقدم، خلال الساعات الـ24 الماضية، على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا، وصد جميع الهجمات على مختلف المحاور والقضاء على 600 جندي أوكراني.

وأضافت أنه تم أيضا، إسقاط 14 طائرة بدون طيار واعتراض 13 صاروخا وتدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة.

وكشفت أن حصيلة ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية بلغت 458 طائرة، و245 مروحية، و5548 طائرة بدون طيار، و428 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11165 دبابة ومدرعة، و143 راجمة صواريخ، و5787 مدفعا و12116 عربة.

الجدير بالذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت تأخذ منحى آخر في أعقاب شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في شهر يونيو الماضي، بعد تلقيها مزيدا من الدعم العسكري الغربي، الأمر الذي عطل تقدم قوات موسكو على الميدان، مقابل إعلانات "متحفظة" عن استعادة كييف بعض الأراضي التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية.