العالم اليوم - أميركا تعلق على تصاعد اشتباكات السودان.. وهذه رسالتها

انتم الان تتابعون خبر أميركا تعلق على تصاعد اشتباكات السودان.. وهذه رسالتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 10:20 مساءً - علّقت وزارة الخارجية الأميركية، على تصاعد الاشتباكات في السودان خلال الأيام الأخيرة، تزامنا مع استمرار الصراع الممتد منذ منتصف أبريل الماضي، وأدى إلى كارثة إنسانية واسعة وتداعيات سلبية على دول الجوار.

وللأسبوع الثاني على التوالي، اشتدت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيطي قيادة المدرعات في منطقة الشجرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسلاح المهندسين في مدينة أم درمان، شمال العاصمة.

وفي حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، إن ما يجري في السودان يؤثر على المنطقة والقارة الأفريقية بأكملها، والدعوات ما زالت مستمرة لحل الصراع الراهن.

ووجه وربيرغ رسالة إلى طرفي الصراع بالسودان، قائلا: "ما زلنا ندعو أطراف الصراع لوقف القتال فورا والتفاوض بحسن نية من أجل وقف إراقة الدماء، فشعوب المنطقة تريد السلام والعيش بأمن وكرامة، وهذه الصراعات لا طائل منها بل إنها تؤجج النزاع وانعدام الأمن الغذائي وتمكن الجماعات الإرهابية والمتطرفة من زيادة نشاطها".

وبشأن مدى تأثير أزمة النيجر على إيجاد حل للصراع في السودان، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أنه "لا يطغى أي ملف على أي ملف آخر، فكل الأزمات والصراعات لها الأولوية ولا بد من إيجاد السبل لحلها في أقرب وقت ممكن".

كارثة إنسانية