العالم اليوم - ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي.

وفي المباراة التي جمعت فريقه مع إف سي دالاس، سجل ميسي هدفين، وبلغ إنتر ميامي الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ميسي حطم الرقم القياسي في الأهداف المسجلة بالدوري خلال 4 مباريات، إذ أحرز "البرغوث" 7 أهداف بقميص إنتر ميامي.

كذلك فقد أحرز ميسي هدفه الأول في المباريات التي بدأ فيها جميعها قبل الدقيقة الثامنة، وهو إنجاز غير مسبوق بالدوري الأميركي بحسب "ماركا".

جدير بالذكر أن إنتر ميامي الذي يضم في صفوفه إلى جانب ميسي، نجم خط الوسط السابق في برشلونة سيرجيو بوسكتيس، حقق انتصاره الرابع تواليا منذ قدوم النجم الأرجنتيني المتوج بكأس العالم الأخيرة في قطر إلى صفوفه، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة في الدوري.