العالم اليوم - الصين تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 2020

انتم الان تتابعون خبر الصين تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 2020 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 08:22 صباحاً - سجلت الصين الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ فبراير 2020 بحسب ما أظهرته أرقام رسمية نشرت الثلاثاء فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف وتباطؤ الاقتصاد المحلي.

وانخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14.5 بالمئة بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

وكان هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17.2 بالمئة في فبراير 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد-19.

باستثناء ارتفاع في مارس وأبريل، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ أكتوبر 2022.

وساهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدل التضخم العالي، في اضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.

وكانت الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 12.4 بالمئة بمعدل سنوي في يونيو.