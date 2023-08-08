العالم اليوم - باي بال تطلق عملة مستقرة لتعزيز الاعتماد على العملات المشفرة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 08:22 صباحاً - أطلقت شركة باي بال للمعاملات المالية، الاثنين، عملة مستقرة بالدولار في محاولة لتعزيز الاعتماد على العملات الرقمية في المدفوعات والتحويلات.

وقالت الشركة إن العملة المستقرة مدعومة بإيداعات دولارية وسندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل وستصدرها شركة باكسوس تراست. ارتفعت أسهم باي بال 1.4 بالمئة إلى 63.66 دولار. العملات المستقرة هي عملات مشفرة مصممة للحماية من التقلبات الشديدة التي تجعل من الصعب استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات أو كمخزن للقيمة. وقالت باي بال إن العملة المستقرة ستتاح تدريجيا لعملاء الشركة في الولايات المتحدة.

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