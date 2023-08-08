العالم اليوم - حتى "زووم" أعاد موظفيه إلى المكاتب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - لطالما ارتبط العمل عن بُعد إبان جائحة كورونا بتطبيق التواصل عبر الفيديو "زووم"، حتى أصبح أحد المعالم الرئيسية في تلك المرحلة.

ومع عودة الحياة الطبيعية إثر تخفيف القيود التي فرضت لمواجهة الجائحة، خف الاعتماد كثيرا على التطبيق الذي ظهر قبل سنوات لكن كورونا جعلت الإقبال عليه كبيرا. بيان "زووم" وقالت شركة "زووم" في بيان إنها تطبق حاليا نهجا هجينا، يلزم الموظفين الذين يسكنون بالقرب من مكاتب الشركة بالتوجه إليها يومين في الأسبوع.

أضافت "زووم" أن هذه النهج أكثر فعالية بالنسبة إلى أعمالها.

مع ذلك، أكدت أنها ستواصل الاستفادة من التطبيق للحفاظ على التواصل بين الموظفين والفرق المنتشرة لكي تعمل بكفاءة. اتجاه متزايد تقول شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية إنه بعيدا عن مفارقة عودة "زووم" إلى المكاتب، فالأمر جزء من اتجاه متزايد في شركات التكنولوجيا.

أضافت أن شركات مثل "غوغل" و"أمازون" وغيرهما اتبعت سياسات مماثلة في الأشهر الأخيرة.

وينهي هذا الأمر الاتجاه الذي كان سائدا إبان جائحة كورونا، وهو الذي منح الموظفين حرية أكبر بالعمل من المنزل.

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