العالم اليوم - تباطؤ نمو مبيعات التجزئة البريطانية بسبب الأمطار والتضخم

انتم الان تتابعون خبر تباطؤ نمو مبيعات التجزئة البريطانية بسبب الأمطار والتضخم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - أظهر مسح يوم الثلاثاء أن نشاط شركات التجزئة البريطانية تضرر بفعل هطول أمطار غزيرة في يوليو إلى جانب تأثير ارتفاع التضخم، إذ نزل معدل النمو في المبيعات إلى أدنى مستوى في 11 شهرا.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5 بالمئة مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهرا والبالغة 3.9 بالمئة.

كما يأتي ذلك هبوطا من أعلى مستوى هذا العام عند 5.2 بالمئة مقارنة المسجل في فبراير.

لم يتضرر المستهلكون البريطانيون إلى حد كبير حتى الآن من تراجع قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع التضخم العام الماضي ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل مستمر، لكن محللين يتوقعون أن تتزايد الآثار في الأشهر المقبلة.