العالم اليوم - نيكي الياباني يرتفع وسط ترقب بشأن نتائج أعمال الشركات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 11:18 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الثلاثاء، مدعوما بصعود الأسهم الأميركية الليلة الماضية إلا أن الحذر ساد التعاملات مع اقتراب موسم إعلان نتائج أعمال الشركات المحلي من ذروته.

وكانت الأسهم ذات الأداء الأفضل مدفوعة بالنتائج المالية ولم تظهر مؤشرات على عوامل أخرى كبيرة تقود الأسواق، غير أن ضعف الين دعم أسهم شركات صناعة السيارات.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.38 بالمئة عند 32377.29 نقطة بعد جلسة هادئة في تعاملات ما بعد الظهيرة. ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، ارتفع 164 سهما وتراجع 58 بينما استقر ثلاثة دون تغير.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 بالمئة ليغلق عند 2291 نقطة.

وقالت ماكي ساوادا محلل الاستراتيجيات لدى نومورا للأوراق المالية، لوكالة رويترز: "سيكون من الصعب للغاية دفع الأسهم اليابانية للارتفاع بقوة في الوقت الحالي" إذ أن موسم النتائج يبلغ ذروته يوم الخميس وستغلق السوق في عطلة يوم الجمعة.

وارتفع سهم نيسان 1.06 بالمئة وهوندا 1.2 بالمئة إذ عزز ضعف الين من قيمة الإيرادات الخارجية. وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم تويوتا 0.84 بالمئة.

وشكل سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق أكبر ضغط على المؤشر نيكي إذ هبط 4.21 بالمئة وهو ما خصم 53 نقطة من المؤشر.