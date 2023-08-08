العالم اليوم - كتاب مدرسي روسي يتناول حرب أوكرانيا.. ماذا قال؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 12:16 مساءً - رغم أن الحرب في أوكرانيا لم تضع أوزارها بعد، إلا أنها دخلت المنهج الدراسي في روسيا.

كتاب الصف الـ11 كشفت موسكو عن أن كتاب مادة التاريخ للصف الحادي عشر، أي للطلبة الذين يبلغون من العمر 17 عاما، يتضمن أجزاء عن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022.

وقال وزير التعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف، في مؤتمر صحفي لتقديم الكتاب الجديد إن موضوعاته ترمي لنقل أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى طلبة المدارس.

تحدث الوزير كرافتسوف عن مهمتي "نزع السلاح" و"القضاء على النازية"، بوصفهما الأسباب الحقيقية وراء الحرب، وإيرادهما في الكتاب حتى يقتنع الطلبة بأن هذا هو الحال في الحقيقة.

وهذه هي الأسباب التي ساقها الرئيس فلاديمير بوتين في بداية الحرب. ويغطي الكتاب مراحل تاريخية تمتد منذ عام 1945 حتى القرن الحادي والعشرين.

وقال وزير التعليم الروسي إن هذا الكتاب سيكون متوفرا في كل المدارس في الأول من سبتمبر مع حلول العام الدراسي الجديد.

أضاف أنه جرى تأليف الكتاب في أقل من 5 أشهر.

تابع: "بعد نهاية العملية العسكرية الخاصة، بعد النصر، سنضيف ملحقا جديدا إلى الكتاب".

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