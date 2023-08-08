العالم اليوم - الأزمة الأوكرانية.. أسس الحوار وشروط التفاوض

انتم الان تتابعون خبر الأزمة الأوكرانية.. أسس الحوار وشروط التفاوض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 02:12 مساءً - خرج الجميع من اجتماع جدة حول الأزمة الأوكرانية مرحبين بنتائجه ومشيدين بنجاحه، فالصين وصفت المحادثات التي استضافتها السعودية على مدار يومين بأنها ساعدت في تعزيز توافق دولي في الآراء بشأن سبل حل الأزمة، فيما أكدت ألمانيا أهمية مشاركة بكين واضطلاعها بدور في تلك المحادثات التي شارك فيها أكثر من 40 دولة.

أما بالنسبة لطرفي الحرب، فقد وجد الاجتماع ترحيبا أوكرانيا ووصفته بأنه محاولة للحصول على دعم دولي واسع للمبادئ التي تريد كييف أن تكون أساسا للسلام.

بينما رأت روسيا أنه لا قيمة لأي اجتماعات دون مشاركتها ومن غير مراعاة مصالحها، ولكنها أبدت انفتاحها على الحلول الدبلوماسية والمقترحات الجادة الهادفة إلى إيجاد مخرجا للأزمة لأوكرانية.

فما هي أسس الحوار؟ وماذا عن شروط طرفي الأزمة للتفاوض؟

في هذا الإطار، قال الكاتب والباحث السياسي لبرنامج غرفة الأخبار على "دوت الخليج" يفغيني سيدروف:

موقف موسكو لن يتغير حيال المبادئ التي ستبنى عليها التسوية السياسية.

على أوكرانيا الاعتراف بأن المناطق الأربع التي تم ضمها من قبل روسيا أمر واقع لا يمكن تغييره.

روسيا ستبدي استعدادها لمناقشة الضمانات الأمنية في مرحلة ما بعد الصراع.

روسيا غاضبة لكونها لم تدع لاجتماع جدة، ومن غير المنطقي عدم دعوتها.

الضغوط قد تأتي من حلفاء روسيا أيضا وليس من الغرب فقط، وحضور المندوب الصيني في جدة دليل على رغبة الصين في البقاء بالعالم الشامل الراغب بتحقيق تسوية سياسية بأسرع وقت ممكن.

من جانبه، قال الدبلوماسي الأوكراني السابق، فولودومير شوماكوف: