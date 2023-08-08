الأمطار تودي بحياة 38 شخصاً في نيبال

الأمطار تودي بحياة 38 شخصاً في نيباللقي ما لا يقل عن 38 شخصا حتفهم جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في نيبال.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وزارة الداخلية النيبالية قولها اليوم في بيان: إن 38 شخصاً لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام، وفقد ما لا يقل عن 33 شخصاً آخرين جراء الانهيارات الأرضية.

وأضافت: إن عمال الإنقاذ يبحثون أيضاً عن ستة أشخاص آخرين فقدوا بعدما جرف انهيار أرضي منزلهم في قرية بالقرب من العاصمة كاتمندو.

كما قالت الشرطة: إن الانهيارات الأرضية أغلقت أيضاً طريقاً سريعاً رئيسياً، يربط العاصمة بالسهول الجنوبية.