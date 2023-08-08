العالم اليوم - اقتصاد دبي ينمو 2.8% بالربع الأول من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 04:24 مساءً - نما اقتصاد دبي بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت 111.3 مليار درهم (30.3 مليار دولار)، مستفيدا من النمو الكبير في قطاعات النقل والتخزين والأنشطة المالية والتجارة.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إن هذا النمو بالربع الأول يأتي استكمالاً للأرقام التي تحققت في مجمل العام الماضي 2022 حيث بلغ نمو اقتصاد دبي 4.4 بالمئة.

وتستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم وترسيخ مكانتها ضمن أهم 4 مراكز مالية حول العالم خلال السنوات العشرة المقبلة.

وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، نمو قطاعي النقل والتخزين 10.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، ونمو نشاط خدمات الإقامة والطعام أيضا 5.6 بالمئة، والعقارات 2.4 بالمئة، والتجارة 1.2 بالمئة. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الثلاثاء، أن قطاع النقل أسهم بنسبة 48 بالمئة من النمو المتحقق في الربع الأول، تلاه القطاع المالي 15 بالمئة، والتجارة 10 بالمئة، وذلك وفقا لبيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية.

وأشار البيان إلى أن هذا النمو جاء متفوقاً على العديد من معدلات النمو العالمية في الربع الأول من العام الجاري حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نمو موسمي معدل لمجموعة دول المنظمة بنسبة 1.6 بالمئة فيما نمت مجموعة الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1 بالمئة ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.8 بالمئة.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي سجل نموا بلغ 4.4 بالمئة خلال العام 2022 بقيمة تجاوزت 414 مليار درهم مدفوعاً بشكل رئيس بنمو قطاع النقل والتخزين وقطاع الفنادق والمطاعم التي سجلت نمواً استثنائياً بلغ 26.8 بالمئة و20.3 بالمئة على التوالي.