العالم اليوم - روسيا تعلق الاتفاقيات الضريبية مع الدول "غير الصديقة"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 05:21 مساءً - وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مرسوما ينص على تعليق اتفاقيات الازدواج الضريبي بين روسيا و"الدول غير الصديقة"، التي فرضت عقوبات على موسكو، وذلك حسب وكالة الإعلام الروسية.

وجاء في نص وثيقة المرسوم، "انطلاقاً من الحاجة إلى اتخاذ ردود فورية على قيام عدد من الدول الأجنبية بإجراءات غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وكياناتها القانونية، تقرر تعليق الأحكام التالية من الاتفاقيات الدولية لروسيا والاتفاقية المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على ضرائب الدخل ورأس المال".

وبالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية بأن ترسل إخطارات إلى الدول الأطراف في المعاهدات الدولية مع روسيا بشأن تعليق أحكام المعاهدات الضريبية، وأن تقدم الحكومة إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق الأحكام.

وكانت وزارتا المالية والخارجية الروسيتان، اقترحتا هذا الإجراء في مارس.

وفرضت دول غربية العديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، ردا على الحرب في أوكرانيا، في فبراير من العام الماضي.