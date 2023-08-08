العالم اليوم - امرأة تعيش لحظات رعب.. هاجمها ثعبان وصقر في آن واحد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 05:21 مساءً - تفاجأت امرأة أميركية بسقوط ثعبان على رأسها أثناء قيامها بتنظيف فناء منزلها الخارجي في تكساس، لتكون المفاجأة الأكبر أن تتعرض لهجوم أعنف من قبل صقر انقض على فريسته الهاربة.

قالت بيغي جونز إنها كانت تقص العشب في فناء منزلها الخلفي عندما سقط عليها ثعبان ولف نفسه حول ذراعها وعنقها، وضغط عليها بقوة.

وأضافت: عندما بدأت بالتحرك والضرب لطرد الثعبان، انقض علي الصقر مستهدفا ذراعي ليمسك بفريسته".

وتابعت: وبعد لحظات من الرعب حصل الصقر على فريسته، كنت ملطخة بالدماء وشعرت بذراعي ممزقة.

واعتبرت بيغي أن الصقر أنقذ حياتها في النهاية، مضيفة: "هذه كانت طريقة الله للسماح لي بالعيش لأنني لم أتمكن من اكتشاف طريقة، لم يكن الثعبان يترك ذراعي".

أسعفت بيغي إلى المستشفى وتفاجأ الأطباء من إصابتها حيث تركت الحادثة ندوبا على ذراعها سترافقها مدى الحياة.