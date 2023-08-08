العالم اليوم - 2023 عام الغليان القياسي.. هل بدأت مرحلة "ما بعد الاحتباس"؟

انتم الان تتابعون خبر 2023 عام الغليان القياسي.. هل بدأت مرحلة "ما بعد الاحتباس"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 05:21 مساءً - كما كان متوقعا حطم شهر يوليو الماضي، المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرا على الإطلاق في العالم بفارق 0.33 درجة مئوية عن يوليو من عام 2019، حسب ما أعلن مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي حول التغير المناخي، الثلاثاء.

وسجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات بر العالم، حرارة جو أكثر سخونة بـ0.72 درجة مقارنة مع أشهر يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.

وقد دفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى القول إن البشرية انتقلت من مرحلة الاحتباس الحراري لتدخل "مرحلة الغليان العالمي".

وقد يحطم العام 2023 مستويات قياسية أخرى، فقد قال مرصد كوبرنيكوس "نتوقع أن تكون نهاية العام 2023 حارة نسبيا بسبب تطور ظاهرة إل نينيو”.

وتؤدي هذه الظاهرة المناخية الدورية فوق المحيط الهادئ لارتفاع إضافي في معدلات الحرارة.

سنة احترار قياسية

وهكذا فإن 2023 هو عام كسر الأرقام القياسية للاحترار العالمي، على مدى أكثر من 120 ألف عام، وفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، وخدمة كوبر نيكوس لتغير المناخ في الاتحاد الأوروبي .

آثار كارثية

وهو ما يعني وفق الدراسات والتقارير العلمية أن الأرض مقبلة على تطرفات مناخية أشد خلال الأعوام القادمة، ما سيجعل الحياة عليها صعبة وقاسية جدا بالنسبة لمختلف الأنواع والكائنات الحية وليس البشر فقط.

على وقع تصاعد وتائر حرائق الغابات والجفاف والتصحر وإنحسار للمساحات الخضراء والمسطحات المائية، وذوبان متسارع لجليد القطبين الجنوبي والشمالي، وارتفاع في منسوب البحار وتزايد لتأثيرات الاحترار القياسي على صحة الإنسان الجسدية والنفسية، وعلى قابلياته الإدراكية والانتاجية والسلوكية، وإخلال بطبيعة الأشياء وبالتوازن البيئي والحيوي على كوكب الأرض.

لماذا 2023؟

يقول عضو الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة أيمن هيثم قدوري، في لقاء مع موقع "دوت الخليج":

لطالما حذرت الأوساط العلمية من خطر الانحدار الحاد في استقرار النظم البيئية على سطح الكوكب، وأنذرت باستفحال الكوارث، لكن لم تقابل كل تلك التحذيرات بالجدية التي تتلائم مع حجم الخطر الوجودي الذي يهدد البشرية.

دول العالم وخاصة المتقدمة صناعيا متقاعسة، وهي المتسبب الأكبر بتسارع وتيرة الاحترار وارتفاع تراكيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وهكذا فالجشع الاقتصادي يقود البشرية نحو الهاوية، مع استمرار سياسة الأذن الصماء واللا مبالاة من قبل تلك البلدان.

ما بعد الاحتباس

وهكذا فقد دخل الاحتباس الحراري مرحلة جديدة بعد الطفرات غير المسبوقة في السجل الحراري، وانعكاسها تسارعا لوتيرة الكوارث الطبيعية وخروجها عن أنماطها المعهودة، ودخول مساحات جديدة من الكوكب في دائرة الخطر البيئي والمناخي، بعد أن كانت طوال العقود السابقة خارجها في مقدمتها سيبيريا.

المؤسف أنه في ظل كل ما يقاسيه العالم من آثار مدمرة للتغير المناخي، لا زال هناك من يشكك في حقيقة هذا التغير وجدية مخاطره، معطيا بذلك الحجج للمتسببين بتعاظم هذه الكارثة، في أن يراوغوا ويتمادوا أكثر ليلحق ضرر أكبر بالأنماط المناخية للأرض.

هكذا بدأت الأزمة