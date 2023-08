العالم اليوم - أسهم البنوك الأميركية تضغط على مؤشرات وول ستريت

انتم الان تتابعون خبر أسهم البنوك الأميركية تضغط على مؤشرات وول ستريت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقالت موديز أن البنوك الكبرى التي قد يتم تخفيض تصنيفها، "U.S. Bancorp"، و"Bank of New York Mellon"، وبنك "State Street"، وبنك "Truist Financial".

ومن بين الشركات التي تم تخفيض تصنيفاتها "M&T Bank"، و"Webster Financial"، و"BOK Financial"، و"Old National Bancorp"، و"Pinnacle Financial Partners Inc" و"Fulton Financial".

وتراجعت أسهم هذه البنوك والشركات المالية ما بين 2 إلى 5 بالمئة.

تحركات الأسواق

انخفض مؤشر ​داو جونز الصناعي 462.91 نقطة أو 1.30 بالمئة إلى 35,010.22 نقطة، بحلول الساعة 14:37 بتوقيت غرينيتش.

كما هبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 49.27 نقطة أو 1.08 بالمئة إلى 4,468.92 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع 194.20 نقطة أو 1.37 بالمئة إلى 13,801.31 نقطة.