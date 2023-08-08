العالم اليوم - لقاء خاص مع الرئيس السوري بشار الأسد

انتم الان تتابعون خبر لقاء خاص مع الرئيس السوري بشار الأسد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 07:17 مساءً - أجرت دوت الخليج لقاء خاصا مع الرئيس السوري بشار الأسد في قصر المهاجرين بدمشق تناول خلاله العديد من القضايا وآخر المستجدات.

وتحدث الأسد خلال الحوار عن الكثير من القضايا مثل انتشار تجارة الكبتاغون والعلاقة مع تركيا وحركة حماس والموقف من الولايات المتحدة. ويبث اللقاء على شاشة "دوت الخليج" حصريا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر لقاء خاص مع الرئيس السوري بشار الأسد .. في رعاية الله وحفظة