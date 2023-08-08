العالم اليوم - ارتفاع احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم لهذا المستوى

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم لهذا المستوى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 07:17 مساءً - ارتفعت احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم، بواقع 17 مليار برميل، إلى 1.56 تريليون برميل في نهاية عام 2022، على أساس سنوي، وبلغت احتياطيات النفط الخام المؤكدة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، 1.24 تريليون برميل في نهاية العام الماضي، بحسب أرقام نشرة أوبك الإحصائية السنوية 2023.

وأظهرت أحدث أرقام إحصائية، حدوث زيادة في طاقة التكرير العالمية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في عام 2022، على أساس سنوي، وارتفاعها إلى قرابة 101.8 مليون برميل يوميا.

وأوضحت أوبك أن أكبر إضافات في طاقة التكرير، حدثت في منطقة الشرق الأوسط والصين، مشيرة إلى أن طاقة التكرير زادت في دول منظمة أوبك، فيما واصلت طاقة التكرير بالانخفاض في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وجددت "أوبك" دعمها الكامل للمضي قدما في طريق مستدام يضمن الوصول الشامل إلى مصادر الطاقة الموثوقة وميسورة التكلفة، بحسب البند السابق من أهداف التنمية المستدام لمنظمة الأمم المتحدة، وأكدت أن صناعة النفط المدفوعة بالابتكار التكنولوجي، يمكن أن تساهم في تحسين سبل العيش لمليارات البشر بطريقة مستدامة، باستخدام التقنيات التي تقلص وتقضي على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأشارت المنظمة إلى أن "فقر الطاقة لا يزال مشكلة رئيسية تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم"، وأوضحت أن صناعة النفط مثل جميع القطاعات، تعتمد على الاستثمار لتطوير وتكييف التقنيات التي يمكنها مواجهة تحديات المناخ؛ وشددت على أهمية تسخير قدرة الصناعة على الابتكار التكنولوجي في التطوير، ولفتت إلى أن جميع التوقعات المستندة للبيانات، تشير إلى الحاجة لمزيد من النفط لدعم النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في دول العالم النامي.