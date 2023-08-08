العالم اليوم - مجلس الوزراء السعودي يساند جهود أوبك+ لدعم استقرار سوق النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 08:15 مساءً - أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على مواصلة المملكة تعزيز الجهود الاحترازية لمجموعة دول (أوبك بلس) الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول، بما في ذلك تمديد الخفض الطوعي البالغ (مليون برميل يومياً) الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي، ليشمل شهر سبتمبر القادم.

وكانت السعودية قد مددت خفضها الطوعي البالغ مليون برميل من النفط يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي لشهر آخر، ليشمل سبتمبر، مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.

وبذلك سيكون إنتاج السعودية في شهر سبتمبر المقبل ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وقالت السعودية إن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، "يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

كما أعلنت روسيا إنها ستخفض صادرات النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه "في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستواصل روسيا طوعا خفض إمداداتها النفطية في شهر سبتمبر، الآن بواقع 300 ألف برميل يوميا، من خلال خفض صادراتها بهذه الكمية إلى الأسواق العالمية".

وتعهدت روسيا بالفعل بخفض إنتاجها النفطي بنحو 500 ألف برميل يوميا، تعادل خمسة بالمئة من الإنتاج، منذ مارس وحتى نهاية العام.