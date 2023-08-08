العالم اليوم - مصر.. إحالة المتهمين بقتل صاحب محل شهير إلى المفتي

انتم الان تتابعون خبر مصر.. إحالة المتهمين بقتل صاحب محل شهير إلى المفتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 08:15 مساءً - أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى 12 متهما إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بقتل صاحب محل شهير للمشويات، وحددت المحكمة يوم الأول من سبتمبر للنطق بالحكم.

وأحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر المتهمين بقتل صاحب محل "الفقير" للمشويات بسبب خلافات متعلقة بحراسة مزرعة خاصة به، للمحاكمة الجنائية.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، بشأن الصفة التشريحية الخاص بجثة صاحب محل الفقير، الذي قتل على يد 12 متهما بسبب خلافات بينهم، والذي حدد أسباب الوفاة بشكل مفصل، والإصابات التي لحقت بالمجني عليه وأسفرت عن وفاته.

كما تسلمت النيابة تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المهتمين، ومقارنتها بالمقذوف المستخرج من جثمان الضحية.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، كشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل حادث مقتل صاحب محل مشويات الفقير بمدينة 6 أكتوبر، أن خلافا نشب بين المجني عليه و4 خفراء "خاص"، بسبب النزاع على تولى حراسة المزرعة الخاصة بالمجني عليه، وأثناء قيام صاحب المزرعة بفض المشاجرة، اخترقت طلقة أصابت رأس صاحب المحل وأنهت حياته.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجني عليه يمتلك محل مشويات ومأكولات بمنطقة فيصل، بالإضافة إلى مزرعة، ومحل، وأن الخلاف خاص بعمل المتهمين لدى المجني عليه، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، والتحفظ على عينات من دماء المجني عليه، بالإضافة إلى التحفظ على فارغ الرصاص.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل المزرعة الخاصة به، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن 4 خفراء "خاص"، وراء ارتكاب الجريمة.