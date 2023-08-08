أكثر من 4 ملايين نازح من السودان

أكثر من 4 ملايين نازح من السودانكشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ عدد النازحين من الصراع في السودان تجاوز أربعة ملايين شخص في ظل تدهور الأوضاع الصحية في جميع أنحاء السّودان.

وأشار المتحدث باسم المفوّضية ويليام سبيندلر خلال مؤتمر صحفي في جنيف إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية وتفشي الأمراض والوفيات، معظمها بين الأطفال دون سن الخامسة، محذرًا من أنه إذا استمر التأخير في تمويل المساعدات ستستمر هذه الأعداد في التزايد.

وأوضح أن المفوضية بحاجة ملحة إلى المزيد من التمويل للمساعدات الصحية والاستجابة الإقليمية للنزاع في السودان، وتوفير 566 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة والتي تم تمويلها بنسبة 29بالمائة فقط حتى الآن.

من جانبها، أفادت منظمة الصحة العالمية أن الهجمات على العاملين الصحيين والمرافق الصحية أضرت بشكل كبير على خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء السودان، وأنّ هناك ما يزيد عن 70 مريضًا لكل طبيب، مشيرة إلى أن تقطّع سلاسل التوريد أدى إلى نقص في الأدوية والإمدادات الطبية التي يحتاج إليها الآلاف من الأشخاص.