العالم اليوم - أسعار النفط تعكس تراجعات تجاوزت 2% إلى ارتفاع قبل التسوية

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تعكس تراجعات تجاوزت 2% إلى ارتفاع قبل التسوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 09:22 مساءً - عكست أسعار النفط تراجعات كانت قد منيت بها منتصف الجلسة تجاوزت 2 بالمئة، إلى ارتفاع مع تجدد الحماس بشأن أثر تخفيضات الإنتاج الطوعية، على البيانات النتتظرة في وقت لاحق من اليوم على مخزونات البترول الأميركية خلال الأسبوع الماضي.

وقال كريج إيرلام، المحلل في منصة OANDA للتداول عبر الإنترنت، "كانت بيانات التجارة من الصين مخيبة للآمال، لأنها أظهرت مرة أخرى تباطؤًا في الطلب على الصعيدين المحلي والخارجي، وهو ما يتوافق مع ما رأيناه في أماكن أخرى".

لكن إيرلام أشار أيضًا إلى أن تخفيضات الإنتاج الطوعية، قد دعمت السوق ضد القوى البيعية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى 85.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:48 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتا أو 0.65 بالمئة إلى 82.47 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تعرضت لتراجعات بأكثر من 2 بالمئة في منتصف الجلسة، بعدما أظهرت بيانات أن واردات وصادرات الصين انخفضت بقدر أكبر مما كان متوقعا في يوليو، في مؤشر آخر على ضعف النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم، لكن الخسائر كانت محدودة بسبب شح الإمدادات المتوقع.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، انخفاض واردات الصين من النفط الخام 18.8 بالمئة على أساس شهري في يوليو مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير.

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك فإن إجمالي شحنات النفط الخام الواردة إلى الصين بلغ 43.69 مليون طن في يوليو بما يعادل 10.29 مليون برميل يوميا.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين تراجعت 14.5 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، فيما تقلصت الواردات 12.4 بالمئة، وذلك في أسوأ أداء لصادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ فبراير 2020.

وعلى الرغم من البيانات الضعيفة، لا يزال بعض المحللين يشعرون بالتفاؤل إزاء الطلب على الوقود في الصين في الفترة من أغسطس إلى أوائل أكتوبر في ظل ارتفاع معدلات تكرير النفط.

وعلى صعيد الإمدادات، قالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد سبتمبر.

وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.