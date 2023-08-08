العالم اليوم - رغم خفض التصنيفات.. موديز تؤكد قوة القطاع المصرفي الأميركي

انتم الان تتابعون خبر رغم خفض التصنيفات.. موديز تؤكد قوة القطاع المصرفي الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 09:22 مساءً - قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي الأمريكي لا يزال قويا، رغم خفضها تصنيف عدة بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم، لكنها حذرت من أنها قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الكبرى الأخرى.

وقالت آنا أرسوف، العضو المنتدب للمؤسسات المالية بموديز، في مقابلة مع رويترز، "ما نفعله هنا هو أننا نقر بوجود بعض الرياح المعاكسة... لا نقول إن النظام المصرفي يعاني من خلل".

وانخفض مؤشر أسهم البنوك على ستاندرد اند بورز 2 بالمئة، بعد أن خفضت موديز تصنيف 27 مصرفا أمس الاثنين، مما سلط الضوء على التحديات الناجمة عن رفع أسعار الفائدة، وتزايد تكاليف التمويل واحتمال حدوث ركود من شأنه أن يؤثر على الأرباح.

وقالت جيل سيتينا، العضو المنتدب المشارك في موديز، "نشعر بأن الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بوجه عام على وشك التراجع".

وقالت موديز إنها قد تخفض تصنيف بعض البنوك الكبرى، هي:

"U.S. Bancorp"

"Bank of New York Mellon"

"State Street"

"Truist Financial"

ومن بين الشركات التي تم تخفيض تصنيفاتها:

"M&T Bank"

"Webster Financial"

"BOK Financial"

"Old National Bancorp"

"Pinnacle Financial Partners Inc"

"Fulton Financial"

كما تخضع كل من شركة "Northern Trust Co"، و"Cullen/Frost Bankers Inc" للمراجعة لخفض التصنيف.

وتبنت موديز نظرة مستقبلية "سلبية" لـ 11 مقرضًا بما في ذلك: