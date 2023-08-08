العالم اليوم - "إيكواس" تحدد السبيل الأفضل لحل أزمة النيجر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 09:22 مساءً - اعتبر رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يترأس أيضا الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أن "الدبلوماسية هي السبيل الأفضل الواجب سلوكه" لحل الأزمة في النيجر، وفق ما صرح المتحدث باسمه اجوري نغيلال الثلاثاء للصحفيين.

وقال المتحدث إن تينوبو وقادة التكتل الإفريقي: "يفضلون حلا يتم بلوغه بسبل دبلوماسية، بسبل سلمية أكثر من أي سبيل آخر"، موضحا الحفاظ على هذا الموقف "في انتظار أي قرار آخر يمكن ان ينتج من القمة الطارئة لإيكواس المقررة الخميس".

وشدّد على "أهمية كل الأرواح البشرية، ما يعني أن أي قرار يتّخذه التكتل سيأخذ في الاعتبار السلام والاستقرار والتنمية ليس فقط في المنطقة بل أيضا في القارة الإفريقية بأسرها"، من دون توضيح ما إذا بات خيار التدخّل العسكري في النيجر مستبعدا.

وكانت إيكواس قد هدّدت بتدخل عسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم لمنصبه بعدما أطاحه انقلاب في 26 يوليو.

وفي 30 يوليو أعطى التكتل العسكريين النيجريين مهلة أسبوع لاستعادة الانتظام الدستوري في النيجر متوعّدا بالتدخّل العسكري في حال انقضت المهلة بدون تجاوب، لكن المهلة انقضت بالفعل مساء الأحد والتهديد لم ينفّذ.

ومن المقرر عقد قمة طارئة جديدة لإيكواس، الخميس، في أبوجا، عاصمة نيجيربا التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل.

الموقف الأميركي

وفي السياق، أكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال تأمل بالتوصل الى حل دبلوماسي في النيجر يعيد الأمور إلى نصابها، لكنها تبقى "واقعية" في ضوء تنديدها برفض العسكريين الانقلابيين لقاء وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر للصحفيين: "لا يزال لدينا أمل، لكننا أيضا واقعيون جدا"، وذلك غداة زيارة مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند لنيامي من دون إحراز تقدم ملحوظ.