زيلينسكي: أوكرانيا لا تسعى للحرب لكنها سترد بالمثل على أي هجمات روسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 09:29 مساءً - قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا لا تسعى للحرب، لكنها سترد بالمثل على أي هجمات روسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد مدير مكتب الرئيس الأوكرانى اندريه يرماك أن تنفيذ صيغة الرئيس فولوديمير زيلينسكى للسلام هو استعادة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى الذى دمرته الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال يرماك - في اجتماع مع ممثلى وسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، "إن تنفيذ صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي يعد بمثابة استعادة لاحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي دمرته روسيا".

وبالحديث عن صيغة السلام التي قدمها الجانب الأوكراني للمشاركين في المشاورات في جدة يومي 5 و6 أغسطس، أشار إلى أن الجانب الأوكراني شكل رؤية مشتركة لكل نقطة من النقاط العشر لصيغة السلام للرئيس زيلينسكي والتي تعكس مواقف غالبية الدول المشاركة في تنفيذ مبادرة السلام الأوكرانية.