قوات الدفاع الجوي الأوكراني: تدريب الطيارين على طائرات إف-16 يبدأ نهاية الصيف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 09:29 مساءً - أكدت قوات الدفاع الجوي الأوكراني، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16 سيبدأ نهاية الصيف.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلى اليوم الثلاثاء، عن 22 عقوبة جديدة على مجموعة من الأفراد والشركات خارج روسيا لدعمها الحرب الروسية فى أوكرانيا، بالإضافة إلى 3 شركات روسية تستورد الإلكترونيات الحيوية للمعدات العسكرية الروسية المستخدمة فى ساحة المعركة.

وقال كليفرلى إن إجراءات اليوم ستدمر أنظمة الدفاع الروسية من خلال منع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من الوصول إلى المعدات العسكرية الأجنبية، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأكد أن بريطانيا ستتخذ المزيد من الإجراءات لمعالجة دعم بيلاروسيا للجيش الروسي، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة فرضت - في السابق - عقوبات على بيلاروسيا لاستمرارها في تسهيل الحرب الروسية في أوكرانيا.