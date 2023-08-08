العالم اليوم - جهاز جديد للإشراف على شؤون الحرمين.. والسديس رئيسا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 10:20 مساءً - أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية، الثلاثاء، بأن حكومة المملكة ستنشئ جهازا جديدا "يرتبط تنظيميا بالملك وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما".

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) إن ذلك يشمل "الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي". ومن المرجح أن يتمتع المجلس باستقلال مالي وإداري أكبر، ويحل محل مجلسا سابقا كان تحت إشراف الحكومة وليس الملك. وجاء في الأمر الملكي الصادر عن العاهل السعودي بتعيين الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير. كما صدر أمر ملكي آخر بتعيين توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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