العالم اليوم - وفد من حلف الفضول الجديد يزور المغرب.. ويبحث نبذ العنصرية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 10:20 مساءً - استقبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية أحمد توفيق، الخميس، وفدا رفيع المستوى من مؤسسة حلف الفضول الجديد، برئاسة العلامة عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، وويليام فندلي، المدير التنفيذي للمؤسسة وعدد من قيادات المؤسسة.

وتناول اللقاء قضايا السّلم في العالم، ومحوريّة قيم التسامح والتعارف وأهمية تعزيز العيش المشترك واحترام الآخر، وضرورة التصدّي لكافة أشكال ازدراء الأديان والاعتداء على المقدسات وكل خطابات التحريض والعنصرية.

ونوّه الوفد بالتعاون المثمر الذي لم يزل منتدى أبوظبي للسلم وحلف الفضول الجديد يحظيان به من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، متطلعين لاستمرار وتعزز أواصر التّعاون بما يخدم الرواية الحضارية والرؤية الاستراتيجية لبناء السلام العالمي.

وقد تطرّق الوفد بالمناسبة لذكرى إعلان مراكش التَّاريخي لحقوق الأقليات الدينية، والذي صدر عام 2016 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وكان ثمرة من ثمار التعاون البناء بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي حظي بتقدير دولي واسع وإشادة كبيرة من لدن صناع القرار والقادة الدينين حول العالم.