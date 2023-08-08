العالم اليوم - رئيس الإمارات يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 11:18 مساءً - استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة جيك سوليفان.

وبحث الشيخ محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي الأميركي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيز شراكتهما في مختلف الجوانب، التي تخدم مصالحهما المشتركة.

كما تناول اللقاء، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.