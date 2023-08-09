العالم اليوم - "من الداخل".. فيديو لحظة ضرب "درون" أوكراني ناطحة سحاب روسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 06:22 صباحاً - كشفت لقطات جديدة مسربة، لحظة ضرب طائرات دون طيار، أوكرانية، أحد الأبراج الروسية الشهيرة، في موسكو، حيث تضم عددا من الوزارات الروسية في طوابقها.

وأظهر الفيديو لقطات من داخل كاميرات المراقبة، لهجمات أوكرانية بالـ"درون"، على برج في حي "موسكو سيتي" الاقتصادي المرموق. وأظهرت الكاميرات من داخل إحدى صالات الاستقبال، لحظة ضرب "الدرون" للمبنى، وهلع المتواجدين بداخل البرج. وكانت أوكرانيا، قد شنت يوم 30 يوليو الماضي، سلسلة هجمات على العاصمة الروسية بعشرات الطائرات المسيّرة، مما أدى إلى إصابة شخص وإغلاق مؤقت لأحد المطارات الأربعة حول موسكو. الهجوم على موسكو ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت المدينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي إحدى الطائرات في المنطقة المحيطة بموسكو، وتعرضت الأخريان للتشويش وتحطمتا في الحي الاقتصادي بموسكو، وفقا للوزارة.

إحدى الطائرات في المنطقة المحيطة بموسكو، وتعرضت الأخريان للتشويش وتحطمتا في الحي الاقتصادي بموسكو، وفقا للوزارة. وصفت وزارة الدفاع الروسية الحادث بأنه "محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف".

أظهرت صور من موقع التحطم واجهة ناطحة سحاب متضررة في طابق واحد.

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