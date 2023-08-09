العالم اليوم - بايدن يزور فيتنام "قريبا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 06:22 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيزور فيتنام "قريبا" بهدف "تغيير" العلاقات مع هانوي، وسط توترات مع الصين في المنطقة.

وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في ولاية نيو مكسيكو: "سأزور فيتنام قريبا، لأن فيتنام تريد تغيير علاقتنا وأن تصبح شريكا". وأدلى الرئيس الأميركي بهذه التصريحات خلال كلمته في فعالية جمع تبرعات سياسية بنيو مكسيكو. وتحافظ الولايات المتحدة وفيتنام على علاقات تجارية وثيقة متنامية ولا تنظران بعين الرضا لطموحات الصين المتزايدة في المنطقة. وضاعفت واشنطن بادرات التقارب مع هانوي، كما اتضح من خلال زيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس وزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في العامين الماضيين.

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