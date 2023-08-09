العالم اليوم - أزمة النيجر.. ما فرص التوصل إلى تسوية سياسية؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 07:28 صباحاً - قبل يوم واحد من قمة مرتقبة في العاصمة النيجيرية أبوجا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لبحث أزمة النيجر، تأمل دول عدة في وجود فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية مع قادة الانقلاب.

الحل السلمي يعني إبعاد خيار التدخل العسكري الذي لوحت به "إيكواس"، في وقت سابق، ودعمته عدد من القوى الدولية، من بينها فرنسا.

وتجاهل المجلس العسكري في النيجر المهلة التي منحتها له للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى منصبه.

ما فرص التوصل إلى تسوية سياسية؟

من نواكشوط، ذكر الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجة، محمد لطالب عبيدي، في حديثه لرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":

الوضع في النيجر معقد جدا، بالنظر لعدة معطيات.

مصداقية إيكواس على المحك بعد فشلها في إعادة النظام الدستوري في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

هذا الأمر قد يؤدي إلى سقوط أنظمة أخرى، وبالتالي إشاعة الفوضى في المنطقة.

التدخل العسكري أصبح أحسن خيار أمام تعنت الانقلابيين ورفضهم لأي مفاوضات.

لا أرى اليوم أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية لعودة الشرعية في النيجر.

ومن الجزائر، يقول الباحث في الشؤون الاستراتيجية، رشيد علوش، لـ"غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":