العالم اليوم - برشلونة يعلن رحيل ديمبلي.. ويكشف حقيقة عودة نيمار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 08:26 صباحاً - أعلن نادي برشلونة الإسباني بصفة رسمية، مساء الثلاثاء، رحيل نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الفريق.

ما التفاصيل؟ نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن ماتيو أليماني، مدير كرة القدم في الفريق الكتالوني، قوله بعد الفوز 4-2 على توتنهام الإنجليزي: عثمان ديمبلي لم يعد يلعب مع الفريق الأول.

الوضع مع ديمبلي واضح للغاية. لقد طلب الرحيل وهذا شيء تم إقراره في عقد التجديد الذي وقعه.

ديمبلي يتواجد الآن إلى باريس، الصفقة تمت.

إعلان انتقاله إلى الفريق الباريسي وشيك. هل يعود نيمار؟ بخصوص العودة المحتملة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أوضح أليماني أن هذه التقارير غير صحيحة، مضيفا "هذه قضية صحفية لا غير".

كانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جرمان.

قالت تقارير أخرى إن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما يريد العودة إلى العملاق الكتالوني.

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