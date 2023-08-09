العالم اليوم - نيكي الياباني يتراجع بعد سلسلة مكاسب استمرت 3 جلسات

انتم الان تتابعون خبر نيكي الياباني يتراجع بعد سلسلة مكاسب استمرت 3 جلسات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 11:17 صباحاً - قطع المؤشر نيكي الياباني مكاسب استمرت ثلاث جلسات متتالية، الأربعاء، مع تراجع سهمي سوفت بنك غروب ودايكن إندستريز وتزايد الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.

وانخفض المؤشر نيكي 0.53 بالمئة ليغلق عند 32204.33 نقطة كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 بالمئة إلى 2282.57 نقطة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت منخفضة، الثلاثاء، متأثرة بعمليات بيع واسعة النطاق بعدما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك وهو ما جدد المخاوف حيال أوضاع البنوك والاقتصاد في الولايات المتحدة.

وقال شياكي هيروكاني، الخبير الاستراتيجي في ريسونا هولدنغز لوكالة رويترز: "تأثرت السوق اليابانية بتراجع الأسهم الأميركية لكن الخسائر كانت محدودة إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم بعد انخفاضها".

وأضاف "توخى المستثمرون الحذر أيضا قبل صدور بيانات التضخم الأميركية".

ومن المقرر صدور تقرير التضخم الأميركي غدا الخميس.

وهوى سهم دايكن إندستريز 11.39 بالمئة متصدرا الخاسرين على المؤشر نيكي رغم تسجيل الشركة المصنعة لأجهزة تكييف الهواء ارتفاعا نسبته 13.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول.

وانخفض سهم سوفت بنك غروب 3.13 بالمئة بعد أن سجلت شركة الاستثمارات خسارة مفاجئة.

وخسر سهم نيكون 11.16 بالمئة بعد أن سجلت الشركة المصنعة للكاميرات انخفاضا في صافي أرباح الربع الأول وخفضت توقعاتها النصف سنوية.