مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصىجدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة العدو الصهيوني.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، القول: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويُذكر أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

