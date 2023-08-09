العالم اليوم - أرباح "صافولا" السعودية تتراجع 38% في الربع الثاني من 2023

انتم الان تتابعون خبر أرباح "صافولا" السعودية تتراجع 38% في الربع الثاني من 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 03:22 مساءً - تراجعت أرباح مجموعة "صافولا" السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 38.3 بالمئة، بسبب تراجع المبيعات والأرباح التشغيلية.

وخلال الربع الثاني من 2023، بلغت الأرباح الصافية لمجموعة صافولا 132 مليون ريال (نحو 35 مليون دولار)، وذلك مقابل 213.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان المجموعة إلى السوق السعودي، فقد تراجعت الأرباح التشغيلية للمجموعة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 442.6 مليون ريال، مقابل 495.6 مليون ريال قبل عام.

كما تراجعت المبيعات إلى نحو 6.1 مليارات ريال بالربع الثاني من 2023، مقابل 6.88 مليارات ريال قبل عام، بنسبة بلغت 11.5 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام 2023، بلغت الأرباح الصافية لمجموعة صافولا 524.8 مليون ريال، بارتفاع نسبته 8.3 بالمئة، مقابل أرباح صافية بقيمة 484.6 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وبحسب بيان المجموعة، يعود سبب انخفاض الإيرادات بشكل رئيسي إلى تزامن دخول العشرة أيام الأولى من شهر رمضان في الربع الأول من عام 2023، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع تصنيع الأغذية بسبب انخفاض أسعار زيت الطعام الخام، وكذلك التخارج من الاستثمار في شركة صافولا المغرب والتعليق المؤقت للعمليات في شركة صافولا بجمهورية السودان.

وعقب الإعلان عن النتائج، تراجع السهم بأكثر من 7 بالمئة خلال التداولات، ليصل إلى 36.7 ريال للسهم.