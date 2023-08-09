33 قتيلاً و18 مفقوداً إثر الفيضانات في الصين

33 قتيلاً و18 مفقوداً إثر الفيضانات في الصينأعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء، عن مقتل 33 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء الفيضانات التي أعقبت أمطارا غزيرة هطلت على بكين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين محليين، القول: إن 33 شخصا لقوا حتفهم بشكل رئيسي بسبب الفيضانات أو انهيار المباني، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم الذي أعلنه المسؤولون يوم الثلاثاء الماضي.

وقال نائب عمدة بكين، شيا لينماو، خلال مؤتمر صحفي: "أود أن أعبر عن أعمق التعازى لمن لقوا حتفهم أثناء تأدية الواجب والضحايا التعساء".

ويشار إلى أن العاصمة الصينية تعرضت لأمطار غزيرة قياسية في الأسابيع الأخيرة، ألحقت أضراراً بالبنية التحتية، وجرفت مساحات شاسعة من ضواحي المدينة والمناطق المحيطة بها.

ولقي العشرات حتفهم في الفيضانات في شمال الصين، حيث أعلنت بكين يوم الجمعة أن 147 حالة وفاة أو اختفاء الشهر الماضي نجمت عن كوارث طبيعية.

وأفادت وزارة إدارة الطوارئ الصينية بأن 142 من بين هؤلاء كانت ناجمة عن فيضانات أو كوارث جيولوجية.

وفي مقاطعة هيبي المجاورة لبكين، لقي 15 شخصا مصرعهم وفقد 22 آخرون.. أما في شمال شرق جيلين، فقد توفي 14 شخصا وفقد شخص واحد يوم الأحد.

وفي هيلونغ جيانغ، أفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن عشرات الأنهار شهدت ارتفاع منسوب المياه فوق "علامات التحذير" في الأيام الأخيرة.

الجدير ذكره أن الملايين من الناس تعرضوا لظواهر الطقس المتطرفة وموجات الحر الطويلة حول العالم في الأسابيع الأخيرة، وهي أحداث يقول العلماء إنها تفاقمت بسبب تغير المناخ.