روسيا تسقط مسيّرة أوكرانية استهدفت مخازن الوقود النووي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 09:29 مساءً - قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زاباروجيا النووية كانت تستهدف مخازن الوقود النووي المستهلك.

أضاف مشيك، في رسالته المتلفزة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه حال قيام أوكرانيا باستهداف الخزانات، فإنه ستؤدي لكارثة في هذه المنطقة والسكان المدنيين الذين يعيشون في منطقة زاباروجيا، مؤكدًا أن هذه المنطقة تستخدمها أوكراينا لتشويه صورة روسيا وأنها ستقوم بمحاولة لضرب المحطة النووية.

وتابع أنه وفقًا لوجهة النظر الروسية فإن أوكراينا تقوم بمالديها من خيارات لاستهداف المدنيين غير ابهة بالشعب الأوكراني ولا الأراضي الزراعية وهدفها تنفيذ الأجندات الغربية وهذه لست الخطوة الأولى لأوكرانيا والتي تقوم باستهداف مناطق من شأنها أن تؤثر على أراضيها مثل تفجي سد نوفاكاخوفكا.

حقيقة استهداف منطقةعسكرية روسية بالقرب من سد نوفاكاخوفكا

وعن استهداف منطقة عسكرية روسية بالقرب من سد نوفاكاخوفكا، أكد أن وزارة الدفاع الروسية لم تؤكد هذه المعلومة، مشيرًا إلى أنه حال حدوث ذلك فإن موسكو ستقوم بالرد.